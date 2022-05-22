До минус 6: география заморозков расширяется

В столичном регионе ночью местами похолодает до -2 градусов. Об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По словам синоптика, на севере Европейской России минувшая ночь ознаменовалась холодными утренниками: от -1 до -6 градусов​​​. В ближайшую ночь "география заморозков" расширится.

Кроме Русского Севера, заморозки вероятны в Волго-Вятском регионе, Предуралье, Верхнем Поволжье, а также в большей части областей Центральной России.

"В самой же Москве до заморозков, скорее всего, не дойдет, ожидаемая минимальная температура воздуха в ночь с воскресенья на понедельник составит плюс 1 – плюс 3", – сообщил Тишковец.

Он отметил также, что с большой вероятностью это не последние заморозки в мае – иней на траве еще может появиться 25 мая.

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