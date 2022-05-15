Минимум 10 человек застрелены в американском Буффало

При стрельбе в американском городе Буффало (штат Нью-Йорк) погибли минимум 10 человек, передает канал "Россия 24". Еще три человека тяжело ранены, они в критическом состоянии. Инцидент произошел в местном супермаркете, куда пришел мужчина в камуфляже и бронежилете. Он открыл огонь из винтовки.

В полиции сообщили, что стрелок задержан. Он вел трансляцию нападения в прямом эфире в соцсетях. В комментариях написал, что не может больше смотреть, как в США унижают и уничтожают белое население.

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