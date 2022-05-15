Стриминговый сервис пообещал заблокировать видео расстрела из Буффало

Сервис Twitch, в котором нападавший из Буффало вел прямую трансляцию расстрела посетителей супермаркета, заблокировал его аккаунт и пообещал принять меры, чтобы не допустить распространения видео. В заявлении компании говорится, что аккаунты других пользователей мониторят на предмет размещения этого контента.

Ранее 18-летний белый мужчина зашел в супермаркет в районе, где проживают в основном чернокожие, и расстрелял минимум 10 человек. В соцсети появилась запись, на которой якобы было зафиксировано нападение. Полиция подтвердила, что преступник вел прямую трансляцию с камеры, зафиксированной на шлеме. Причина массового убийства – расовая ненависть, он написал в своем аккаунте, что не может больше видеть, как унижают белое население.