Стала известна личность преступника, убившего людей в техасской школе

Стрельбу в школе американского города Ювалд, в результате которой 24 мая погибли по меньшей мере 15 человек, устроил 18-летний подросток. Об этом сообщает Associated Press, ссылаясь на заявление губернатора штата Техас Грега Эбботта.

Эббот на пресс-конференции, посвященной трагическим событиям в учебном заведении, сообщил, что детей и взрослых в школе расстрелял 18-летний местный житель Сальвадор Рамос. По данным губернатора, юноша приехал к школе на автомобиле. В здание он вошел с пистолетом, возможно, у него была с собой еще и винтовка. Эта информация требует подтверждения. Причины, по которым он решился на жестокое убийство, пока неизвестны.

Напомним, днем, 24 мая, Сальвадор Рамос устроил стрельбу в школе, где обучаются около 600 человек. По предварительным данным, преступник убил 14 школьников и преподавателя. Кроме того, дети и взрослые получили ранения. Количество пострадавших и их состояние уточняются. После этого злоумышленник забаррикадировался внутри здания, а позже был ликвидирован полицейскими в ходе перестрелки.

Обстоятельства случившегося продолжают выяснять сотрудники правоохранительных органов.

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