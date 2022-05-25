Расстрелявший школьников в Техасе снимался в женской одежде

В Техасе проходит процедура опознания жертв массового расстрела в начальной школе. Накануне там погибли 19 детей и двое учителей. Стрелявшего ликвидировала полиция.

Американские политики немедленно возобновили спор о том, надо ли ограничивать свободную продажу огнестрельного оружия гражданам. В Штатах ежегодно реализуется около 14 миллионов стволов.

В техасском Ювальде молятся за упокой детей и взрослых, расстрелянных 18-летним Сальвадором Рамосом. За всю историю США это второе по числу жертв массовое убийство в школах.

"У нас маленький город. Все друг с другом знакомы. Я знала убитую учительницу. Это всегда большое горе, когда погибает кто-то знакомый", – говорит местная жительница Дженнифер Гонсалес.

Жертв стрельбы в начальной школе Техаса поминает в своих молитвах понтифик Римско-католической церкви Франциск.

"Массовое убийство разбило мое сердце. Я молюсь за погибших детей и взрослых, за их семьи. Пришло время положить конец беспорядочной торговле оружием. Давайте все возьмем на себя обязательства, чтобы подобные трагедии больше не повторялись", – сказал Папа Римский.

Американские политики немедленно сформулировали такие обязательства, вот только сторонники Демократической партии требуют ограничить продажу огнестрельного оружия гражданам, а представители республиканцев призывают увеличить финансирование полиции. Компромисс пока не просматривается.

"Я здесь, чтобы в буквальном смысле слова встать на колени и умолять моих коллег. Найдите выход. Работайте с нами, чтобы принять законы, которые сделают подобные трагедии менее вероятными. Я понимаю, что мои коллеги из Республиканской партии не согласятся со всем, что я предложу, но надо же найти какой-то общий знаменатель", – заявил сенатор конгресса США, представитель Демократической партии Крис Мерфи.

"Когда происходят такие массовые убийства, некоторые пытаются политизировать это. Демократы и многие журналисты предлагают немедленное решение – ограничить конституционные права законопослушных граждан. Это не сработает. Это не предотвратит преступления. Для этого нужно другое. Арестуйте подозреваемых в тот момент, когда они пытаются нелегально купить огнестрельное оружие. А для этого надо увеличить финансирование полиции", – считает сенатор-республиканец Тед Круз.

Президент США Джозеф Байден в ночном телеобращении к нации, естественно, присоединился к позиции демократов и призвал "бросить вызов оружейному лобби". На ведущем прореспубликанском канале такую речь главы государства не оценили.

"Слабый, растерянный, ожесточенный, оскверняющий память только что убитых детей, разделяющий страну в момент глубокой боли. Голос нашего президента набрал силу только когда он повторял тезисы Демократической партии, которые твердил последние 35 лет в сенате. Он непригоден для того, чтобы возглавлять эту страну", – так отозвался телеведущий Такер Карлсон о Байдене.

В знак траура на государственных учреждениях и военных базах Соединенных Штатов приспущены флаги. Мировые лидеры присылают телеграммы с соболезнованиями, а ведущие западные газеты не стесняются в эпитетах.

"Нападение вновь погрузило страну в ужасы массовых расстрелов в школах. Это случается часто и каждый раз сопровождается шокирующими кадрами раненых учащихся, которые вынуждены прятаться в классе в ожидании спасения, и паникующих родителей, которые отчаянно пытаются узнать хоть что-то о судьбе своих детей", – пишет Figaro.

"Это самый кровавый массовый расстрел в школах США за последние 10 лет. Он произошел в стране, где уже много лет считается нормальным проводить в классах для 12-летних детей учения по действиям в подобной чрезвычайной ситуации", – отмечает Suddeutsche Zeitung.

"Массовое убийство в этот вторник стало одним из 24 случаев применения огнестрельного оружия в помещениях и на территориях школ США в 2022 году. В результате погибли по меньшей мере 28 человек, что уже позволило текущему году войти в тройку худших с 1999 года", – указывает Washington Post.

Журналисты выяснили и новые подробности о преступнике. Рамос учился в том же городе. 16 мая ему исполнилось 18 лет. Став совершеннолетним, он тут же приобрел две штурмовые винтовки и большой запас патронов к ним.

Знакомые отзываются о юноше как о нелюдимом человеке. Его неполная семья была бедной, поэтому в школе над ним якобы издевались. Главным увлечением Рамоса – были… компьютерные игры-шутеры ("стрелялки"). А еще он выкладывал в соцсетях фото, на которых позировал в женской одежде.

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