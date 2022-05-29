Удивительный антирекорд Джо Байдена

К 500-му дню своего президентства Джо Байден подходит с удивительным для США антирекордом – 39% поддержки. Ни один из его предшественников не был настолько непопулярен за этот символичный для Америки срок. Как плохой студент, накопивший хвостов, глава Белого дома готовится к осенней пересдаче, ожидая в ноябре выборов в Конгресс. Зачетка на Байдена работает разве что в его альма-матер. В Университете Дэлавера Байдену, надевшему мантию магистра, вручают медаль.

С этой сцены Байден выступает не впервые Он окончил его в 1965-м, когда президент Линдон Джонсон в рамках провозглашенной им доктрины ввел войска в Доминиканскую республику. К этому же времени Америка еще и порядочно увязла во Вьетнаме. Да и самих Штатах тогда было жарко. В Лос-Анджелесе в результате беспорядков погибли 35 человек.

57 лет прошло, а проблемы плюс-минус те же. И при Байдене США есть дело до всего в мире. И при Байдене США трудно назвать страной безопасной. Защитить людей, как выяснилось, не может даже полиция. Через строе суток после того, как 18-летний Сальвадор Рамос убил 19 детей и двух учительниц в начальной школе в Ювалде, техасские копы признали, что это был провал. Рамос зашел в школу в 11:28, а ликвдировали его только в 12:50.

"Там было достаточно полицейских чтобы выполнить задачу, но командовавший операцией на месте решил ждать специальную тактическую группу", – сказал Стивен Маккроу, директор Департамента общественной безопасности Техаса.

Вот он, начальник полиции Объединенного школьного округа Увальде Пит Арредондо, преступно затянувший с отдачей приказа на штурм. Как выяснилось, его даже не было на месте событий. По данным внутреннего расследования, до приезда спецназа в школе находились 19 вооруженных полицейских, но ни один из них не попытался нейтрализовать преступника. Вместо того, чтобы организовать штурм, офицеры сами заняли круговую оборону, спасали самих себя.

Но Рамос от выстрелов ускользал, зато досталось обезумевшим от горя родителям. Сначала они молили полицию спасти их детей, потом пытались прорвать оцепление: "Мы все хотели побежать туда, чтобы убрать этого человека. Могли мы это сделать? Да, могли. И спасли бы кого-то. Мы побежали к воротам, но никого не пускали. Некоторые прыгали через забор".

На тех, кто пытался прорваться, одевали наручники и грозили электрошокером. Крутили даже женщин, чьи дети в этот момент погибали. Душераздирающие сцены.

Разумностью не отличались и другие действия полицейских. Ребенок, который спрятался под столом, рассказал, как в класс зашел убийца и что случилось потом. За дверью оказалась группа захвата. "Он выстрелил по двери, а наша дверь – в середине, он открыл ее, вошел, закашлял и сказал, что "пришло время умирать". Полицейские кричали: “Скажите "помогите", если вам нужна помошь". И одна из учениц в моем классе крикнула: "Помогите!" И этот парень услышал, подошел и застрелил ее, и полиция ворвалась, стала стрелять, а этот парень стал стрелять в них", – вспоминает ученик.

А ведь по горячим следам техасские полицейские выставляли себя чуть ли не героями. Рассказывали про охранника в форме, который якобы первым вступил в перестрелку с убийцей и многих спас. Теперь выяснилось, что и охранника никакого не было и все остальное не больше чем очередная байка про закон и порядок.

"Меня ввели в заблуждение. Я в ярости от того, что произошло. Я был на этой самой сцене два дня назад и рассказывал информацию, которую мне доносили из соседней комнаты. Я подробно записал от руки все то, что мне рассказали о произошедшем. Но, как выяснялось, информация, которую мне дали, оказалась частично неточной. И я в абсолютной ярости по этому поводу", – заявил Грег Эбботт, губернатор Техаса.

Еще накануне техасский губернатор был в ярости от поведения своего политического противника. Бывший кандидат в губернаторы Техаса демократ Бето О’Рурк попытался превратить пресс-конференцию в митинг. Тема контроля над оружием в очередной раз расколола Америку.

О’Рурк вновь возник в Хьюстоне во главе толпы, что собралась перед конференц-центром. Там, несмотря на общеамериканский траур, на ежегодную встречу собралась Национальная стрелковая ассоциация. В скорбящий Техас съехались любители оружия со всей страны. До тех, кто внутри, крики противников оружия доносятся едва ли. Их защищают и стены, и Вторая поправка к американской Конституции, гарантирующая право на оружие и мощь республиканских лоббистов NRA. "Вооружайтесь до зубов!" – их ответ на любые претензии.

"В конечном итоге, как мы все знаем, плохих парней с оружием останавливаю хорошие парни с оружием", – заявил Тед Круз, сенатор от штата Техас.

Да только остановить получается далеко не всегда. У американцев на руках 400 000 000 стволов. Больше, чем самих американцев. Но не нашлось никого, кто бы на этой неделе остановил в нью-йоркской подземке одного такого плохого парня. Подозреваемого поймали. Жертвой Эндрю Абдуллы стал 48-летний сотрудник инвестиционной фирмы Даниэль Энрикес. Он просто ехал из Бруклина в Манхэттена на воскресный бранч. Энрикес – уже четвертый человек, убитый в нью-йоркском метро в этом году.

Криминал в Нью-Йорке, да и по всей Америке поднял голову на волне BLM и опускать ее не планирует. Так вышло, что расстрел в Ювалде почти совпал с двухлетней годовщиной гибели Джорджа Флойда. Менять программу мемориальных мероприятий в честь нового героя не стали. В Хьюстоне, где Флойд провел детство, ему открыли памятник. В натуральную величину. За 110 000 долларов. Назвали "Беседа с Джорджем". Можно присесть на лавочку напротив. Вроде как открыть душу.

Активность проявили и у Байдена. В Белый дом позвали родственников Флойда, в присутствие которых президент США подписал указ о реформе полиции.

"С днем святого Джорджа Флойда! За последние 12 месяцев более 100 тысяч молодых американцев умерли от передозировки наркотиками. Их имен вы не знаете и никогда не узнаете. Никому до них нет дела. Но сегодня нам снова напомнили, чтобы мы прославляли жизнь наркомана с судимостями за насильственные преступления. По имени Джордж Флойд. Он умер ровно два года назад, будучи в руках полиции. Все смерти прискорбны, вот только почему же эта прискорбнее большинства? Никаких объяснений", – возмущается Fox News.

Кстати, годовой бюджет американского управления по борьбе с наркотиками в 20 раз меньше того, что недавно выделили Украине. Деньги, которые пустили на оружие Киеву, считает Дональд Трамп, пригодились бы и другими силовыми структурам: "В каждой американской школе должен дежурить вооруженный полицейский. Нужно увеличивать финансирование и подготовку полицейских. Дело не в деньгах, а в политической воле. США отправляют 40 миллиардов долларов Украине, но нам нужно делать все возможное, чтобы обеспечить безопасность наших детей".

Но что дети, если под угрозой, исходящей от России и Китая, американская демократия и вообще все западные свободы. Эту концепцию Байден излагал выпускникам Военно-морской академии в Аннаполисе. Чтобы 1200 новоиспеченных прапорщиков и младших сержантов осознали серьезность момента, президент США даже перешел на шепот.

Вопросов у американских матросов не было. "Срезать" Байдена никто из не пытался. Словно бы помогала ему в нападках на Россию и тень Джона Маккейна, который эту академию закончил и чья могила находится на ее же территории. Оступился президент США, как всегда, сам, когда запутался в двух Кореях.

Санкции, по мысли Байдена – это подспорье для выпускников академии, которым, по его словам, предстоит защищать международные правила дорожного движения. То есть Америка снова мнит себя инспектором мирового ГАИ, а может сразу и шерифом Земли. Своих помощников этот шериф еще и хочет до зубов вооружить. New York Times вслед за CNN пишет о согласии США передать Украине ракетные системы залпового огня. В Пентагоне, правда, пока не подтверждают. Речь идет о пусковых установках HIMARS, оснащенных ракетами M31 GMLRS. Бывают они и на гусеничном ходу. Радиус действия систем зависит от типа боеприпасов,то есть ракет. И тут ясности немного. Все та же NYT пишет про 70 километров, а вот на CNN сообщают, что радиус больше в разы.

Переломным момент, однако, может стать и для самих США. Так и до Третьей мировой войны недолго довести. Министр национальной обороны Польши на днях подписал письмо запрос на закупку 500 пусковых установок HIMARS производства американской Lockheed Martin и боеприпасов к ним. Помимо 180 ракет для РСЗО с дальностью полета в 70 километров Варшава получит от Вашингтона и 30 баллистических ракет MGM-140, которые как раз и летают на 300 километров. Кто поручится, что именно их потом не передадут Украине? Естественно, не из американских рук.