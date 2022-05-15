В ДНР национализировали имущество банков и объекты инфраструктуры

Госкомитет обороны (ГКО) Донецкой Народной Республики (ДНР) издал постановление об обращении в государственную собственность имущества банков Украины в освобожденных районах ДНР.

Постановление размещено на сайте главы ДНР Дениса Пушилина, который является также председателем ГКО.

"Со дня вступления в силу настоящего Постановления право собственности банков Украины на имущество, расположенное на освобожденных территориях Донецкой Народной Республики (далее – освобожденные территории), прекращается с последующим возникновением права собственности ДНР на указанное имущество", – отмечено в постановлении.

Объекты водоснабжения, энергообеспечения и железнодорожная инфраструктура, находящиеся в ДНР, также перешли в государственную собственность республики.

"Обратить объекты единой системы водоснабжения и водоотведения ДНР в государственную собственность ДНР без компенсации собственникам стоимости таких объектов и закрепить на праве хозяйственного ведения за государственным унитарным предприятием "Вода Донбасса", – отмечено в постановлении.

В ДНР прекращены обязательства по договорам пользования и права собственности юридических и физических лиц, зарегистрированных в соответствии с законодательством Украины и осуществляющих деятельность, связанную с пользованием водными объектами, доставкой и распределением питьевой воды и водоснабжением.

Объекты, связанные с производством электрической и тепловой энергии и ее поставкой, а также движимое и недвижимое имущество и активы физических и юридических лиц, зарегистрированные по украинскому законодательству, перешли в собственность ДНР.

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