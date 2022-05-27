Пушилин: компании, финансировавшие националистов, перейдут в госсобственность

Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что предприятия, владельцы которых спонсировали украинские националистические формирования, будут национализированы.

Как рассказал Пушилин в интервью РИА Новости, по каждому из украинских или зарубежных инвесторов правоохранительные органы ДНР "будут проводить работу".

Глава ДНР уточнил, что для перехода бизнеса в государственную собственность должны быть точно установлены факты финансирования националистов.

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