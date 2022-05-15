МЧС предупредило о граде и сильном ветре в Москве

В московском управлении МЧС сообщили об ухудшении погодных условий. В воскресенье, 15 мая, в столице ожидается дождь с грозой и градом, а также сильный ветер.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, 15 мая с сохранением до конца суток в Москве ожидается гроза, град, кратковременный дождь, порывы ветра 12-17 метров в секунду", – предупредили спасатели. В некоторых районах Подмосковья град уже прошел.

Что касается температуры воздуха, то она, по данным Гидрометцентра России, будет держаться на уровне 15-17 градусов тепла. Атмосферное давление составит 739 миллиметров ртутного столба.

МЧС рекомендовало водителям снизить скорость движения и увеличить дистанцию между автомобилями. Также рекомендуется избегать резких маневров и не парковать машины под деревьями.

Пешеходам советуют держаться подальше от рекламных щитов и шатких конструкций.

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