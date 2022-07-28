Штормовой фронт принесет в столичный регион грозу с градом

В четверг во второй половине дня к столичному региону подойдет холодный атмосферный фронт, который принесет "громы и молнии". Пока в Москве светит солнце и минимум облачности, но расслабляться не стоит. Как только циклон доберется до столицы, в небе появятся "башни" грозовых облаков, которые будут сопровождаться интенсивными ливневыми дождями.

По оценкам синоптиков, сегодня выпадет до 17 миллиметров осадков – это пятая часть месячной нормы (или полтора ведра воды на квадратный метр).

Все это будет сопровождаться артиллерийской канонадой гроз и местами градом диаметром до 2-3 сантиметров, сообщил в программе "Полный контакт" на радио "Вести ФМ" и платформе "Смотрим" ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.

Ветер к вечеру усилится, поэтому автомобилистам рекомендуют соблюдать меры безопасности и не ставить под деревьями свои машины.

Пешеходам советуют во время грозы не пользоваться мобильными телефонами. Во время ненастья также категорически запрещено купаться.

Воздух днем успеет прогреться до плюс 27, но к вечеру повеет прохладой. Атмосферное давление будет расти и составит 747 миллиметров ртутного столба.

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