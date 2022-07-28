Штормовой фронт принесет в столичный регион грозу с градом

По оценкам синоптиков, сегодня выпадет до 17 миллиметров осадков – это пятая часть месячной нормы (или полтора ведра воды на квадратный метр).
Все это будет сопровождаться артиллерийской канонадой гроз и местами градом диаметром до 2-3 сантиметров, сообщил в программе "Полный контакт" на радио "Вести ФМ" и платформе "Смотрим" ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
Ветер к вечеру усилится, поэтому автомобилистам рекомендуют соблюдать меры безопасности и не ставить под деревьями свои машины.
Пешеходам советуют во время грозы не пользоваться мобильными телефонами. Во время ненастья также категорически запрещено купаться.
Воздух днем успеет прогреться до плюс 27, но к вечеру повеет прохладой. Атмосферное давление будет расти и составит 747 миллиметров ртутного столба.
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