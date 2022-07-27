27 июля 2022 16:11

Москва готовится к грозе, ветру и ливню


GLP

Столичные службы готовятся к сильным ливням и ветру, которые ожидаются в Москве 27 и 28 июля. Как сообщил заместитель мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, в некоторых районах города может выпасть до 40 миллиметров осадков, а порывы ветра будут достигать 17 метров в секунду.

Полторы тысячи аварийных бригад находятся на постоянном дежурстве. Они будут оперативно реагировать на обрыв линий электропередач и падение деревьев, добавил Бирюков.

Кроме того, специалисты заранее проверяют дренажные системы, а в местах, где возможно затопление, дежурят бригады "Мосводостока".

Бирюков призвал горожан не паковать автомобили под деревьями, быть внимательными и аккуратными.

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