В столице объявлен желтый уровень опасности из-за мозаичных гроз

Облачная погода с прояснениями и кратковременные грозы ожидаются сегодня в Москве и Подмосковье. До 18 часов в регионе действует желтый уровень погодной опасности, сообщает Гидрометцентр.

Воздух в столице днем прогреется до 21-23 градусов – это на 2 градуса ниже положенной климатической нормы. По области температура составит от 19 до 24 градусов.

"Синоптическая ситуация в столичном регионе обуславливается влиянием ложбины высотного североатлантического циклона и связанного с ней волнового атмосферного фронта, из-за чего небо будет хмуриться и прольются скоротечные дожди с вероятностью мозаичных гроз​​​", – рассказал ведущий сотрудник Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.

Ветер будет западным 3-8 метров в секунду, при грозе порывистый. Атмосферное давление составит 748 миллиметров ртутного столба.