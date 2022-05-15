Безупречно, как всегда: реакция на Парад 9 мая

Почетные гости Парада Победы 9 мая увидели все буквально в нескольких сантиметрах. Они смогли почувствовать "нашу мощь, нашу силу и нашу убежденность", как сказал ветеран Великой Отечественной войны Николай Линенко.

Почувствовать парад телезрителям помогали юркие камеры-роботы. Они рисковали быть раздавленными в секунду, но успевали прошмыгивать даже между гигантскими комплексами "Ярс".

Все смотрели Парад, а программа "Москва. Кремль. Путин" понаблюдала за теми, кто наблюдал за Парадом (видео и трансляции – на медиаплатформе "Смотрим").

Вот военный – смотрит, переживает, машет кулаками. Спустя время он же довольный, жмет руки сослуживцам.

"Безупречно, как всегда. Каждый год. Так и должно быть", – это оценка заместителя руководителя Администрации президента – пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

У олимпийского чемпиона Никиты Нагорного новое испытание – пройти парадным строем во главе Юнармии. "По-гимнастически хорошо, как всегда", делится он.

"На высоком уровне, у меня даже слезы были, – признался один из ветеранов. – Я участник Парада 45 года".

Гостям Парада подарили сувенирные наборы. Нечасто увидишь министров с рюкзаками, например, главу министерства финансов Антона Силуанова.

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