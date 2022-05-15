Перекус перед сном: можно, но не все подряд. Комментарий эксперта

Даниэль Перес Видаль, эксперт по правильному питанию, рассказал, какие продукты можно употреблять перед сном, а от каких лучше воздержаться.

Оказалось, что один из основных врагов здорового сна – мороженое. В нем содержится много сахара, который стимулирует выработку инсулина, цитирует диетолога Express. Из-за этого будет труднее уснуть. По этой же причине стоит отказаться от пирожных. Также перед сном не следует употреблять продукты с кофеином.

Диетолог посоветовал также не есть перед сном сыр или блюда с острыми приправами. Они могут вызывать несварение желудка.

Перед сном полезнее всего перекусить бананом (в котором много магния и калия) или миндалем (содержит кальций). Эти минералы способствуют расслаблению мышц, а также превращению аминокислоты триптофана в "гормон сна" мелатонин.

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