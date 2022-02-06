Врач Чудаков рассказал, что нельзя есть при ковиде

Каким должно быть питание человека, заболевшего штаммом "омикрон"? Какие продукты способствуют скорейшему выздоровлению, а про какие при коронавирусе лучше забыть? Об этом рассказал семейный врач Сергей Чудаков – руководитель направления "Превентивная медицина" НТИ HealthNet, доцент, кандидат медицинских наук.

В беседе с РИА Новости он обратил внимание на то, что люди зачастую питаются "провоспалительными" продуктами, которые не только не помогают укрепить иммунитет, но наоборот, ослабляют его.

"Это весь фастфуд, особенно любимый многими картофель фри, промышленный майонез с уксусом, промышленные же сладости: конфеты, пирожные, торты", – перечислил Чудаков.

К провоспалительным продуктам также относится все жареное. Причем, по словам врача, худший вариант – во фритюре, а также красное мясо в большом количестве.

Эксперт рекомендует самый безопасный способ приготовления такого мяса: отварить или потушить его.

Допустимо также качественное приготовление мяса на мангале, но в том в случае, если продукт обрабатывается не огнем, а горячим воздухом. То же самое, по его словам, касается и овощей на гриле.

При этом врач обращает внимание на то, что не всегда полезны и соки, даже свежевыжатые.

"Лучше выбирать свежие фрукты или делать смузи, а если все-таки соки, то овощные (куда желательно добавить еще и зелень) или хотя бы кисло-сладкие фруктовые", – советует Сергей Чудаков.

По его словам, есть некоторые нюансы и при употреблении лука и чеснока, которые считаются средством от всех вирусов.

Врач говорит, что в больших количествах лук и чеснок лучше "принимать" курсами: по три дня с семидневным перерывом, поскольку они уничтожают микрофлору кишечника.

"Одно из показаний – как раз контакт с заболевшим "омикроном", – пояснил врач.

Овсянка тоже может быть провоспалительным продуктом, особенно если ее есть каждый день. Поэтому желательно чередовать эту кашу с гречкой, рисом (это наиболее нейтрально действующий злак) и перловкой, а макаронные изделия желательно выбирать твердых сортов, отметил Чудаков.

Он также рассказал, что к антивоспалительным продуктам относятся кисло-сладкие фрукты, почти все овощи (как в сыром, так и в термически обработанном виде), в зависимости от переносимости – зелень (в ней много антиоксидантов), а также различные виды ягод, особенно черного цвета.

"Сейчас очень популярна куркума. Эта специя тоже дает противовоспалительный эффект, но ее нельзя употреблять при гастрите или остром воспалении кишечника", – добавил Чудаков.

Что же касается молочных продуктов, то они для многих людей являются провокаторами хронических воспалений, поэтому ими нельзя злоупотреблять, лучше отдать предпочтение кисломолочным, пояснил врач.