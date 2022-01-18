Врач рассказал, что делать при первых признаках "омикрона"

Омикрон-штамм нужно лечить препаратами из домашней аптечки, исключив антибиотики, рассказал главный специалист по медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

Этот вариант коронавируса протекает легче предыдущего, из симптомов — слабость, боль в мышцах, повышенная температура, насморк, кашель. То есть течение болезни идет по типу обычного ОРВИ. При этих симптомах нужно изолироваться, это самое главное. Сбивать следует температуру выше 38, подойдет любое жаропонижающее из имеющихся дома. Нос можно промывать солевым раствором, горло полоскать. Антибиотики под запретом, они бесполезны против вирусов, но дают нагрузку на организм. Согласно рекомендации Минздрава, омикрон-штам лечится противовирусными препаратами, как то: Умифеновир (Арбидол, Арпефлю и т.п.) и Интерферон-альфа (Гриппферон, Назоферон и т.п.).Они продаются без рецепта и безопасны в правильной дозировке.

Также Тяжельников порекомендовал пить много жидкости, исключить жирную и тяжелую пищу, есть фрукты, богатые витамином С. Родным и близким — соблюдать санитарно-гигиенические меры, передает РИА Новости.