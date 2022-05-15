Церковь смотрит на компьютерные игры, как на разновидность наркотика

Митрополит Иларион в программе "Церковь и мир" на "России 24" ответил на вопрос, как Православная церковь относится к компьютерным играм и почему не создает свои собственные религиозные игры (Все выпуски программы доступны на медиаплатформе "Смотрим").

По словам представителя РПЦ, в целом Церковь отрицательно относится к компьютерным играм, потому что они несут в себе опасность зависимости.

Компьютерными играми, как правило, увлекаются дети и подростки, но иногда ими увлекаются и взрослые люди. Компьютерная игра может на какое-то время, на несколько часов, дней, недель выбить человека из нормального состояния, погрузить его в иллюзорный мир.

Опасность компьютерной игры заключается в том, что человек может впасть в зависимость от нее – так же ,как люди впадают в зависимость от алкоголя, наркотиков, отметил митрополит.

Компьютерная игра – это своеобразный наркотик. Поэтому, с точки зрения Церкви, эти игры в целом влияют отрицательно на психику людей.

"Наверно, именно по этой причине Церковь не участвует в создании компьютерных игр – точно так же, как Церковь не участвует в производстве наркотиков, потому что считает саму по себе наркотическую зависимость глубоко опасной для человека", – заключил иерарх.

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