Россиян предупредили о сектантских тренингах

Глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион в эфире телеканала "Россия 24" рассказал об отношении к популярным в последнее время тренингам личностного роста.

Он считает, что за ними очень часто стоят шарлатаны или сектанты, которые манипулируют людьми: обирают и подчиняют их себе, вводят в тяжелейшую психологическую зависимость от самих себя и своих методов работы.

Поэтому, объяснил митрополит, который лично встречался с людьми, ставшими жертвами подобных манипуляций, он относится к таким тренингам отрицательно.

Кроме того, продолжил представитель Московского патриархата, советы на таких занятиях зачастую даются инструкторами на основе собственных или вычитанных в иностранной литературе представлений.

Митрополит Иларион отметил, что "личностный рост происходит, когда человек работает, трудится, создает семью, преодолевает жизненные трудности".

"Для этого не нужен никакой тренинг: сама жизнь дает человеку возможность расти, как личность", – уверен он.