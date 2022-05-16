Визовая служба Великобритании: приоритет украинцам

В посольстве Великобритании в России подтвердили информацию о приоритете в рассмотрении заявлений беженцев с Украины.

Отмечается, что заявления на стандартные, транзитные, учебные, рабочие и семейные визы рассматриваются дольше обычного в ответ на гуманитарный кризис на Украине, передает РИА Новости.

"Мы принимаем меры, чтобы сократить задержки, но рекомендуем заранее подавать заявление на визу и не бронировать билеты и отель до получения визы", – указали в дипмиссии.

МИД России на прошлой неделе указало британскому посольству на неприемлемость ситуации с проблемами при получении виз для россиян и потребовало разъяснений.

Граждане направляют в российское дипведомство жалобы на то, что им стало фактически невозможно или крайне затруднительно получить визу в Великобританию.

В МИД рекомендовали россиянам воздержаться от поездок в Великобританию и оформления британских виз, а также пообещал зеркальный ответ Лондону на усложнение процесса получения российскими гражданами британских виз.

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