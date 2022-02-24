Не спекулируем на санкциях: посольство Британии в Москве ответило на вопрос о визах

Вопрос о приостановке выдачи виз для россиян оставили без ответа в британском посольстве в Москве. В посольстве подчеркнули, что никогда не спекулируют на вопросе введения возможных санкций.

Приостановку выдачи виз в ЕС предложила ранее в Брюсселе рассмотреть Бельгия. Бельгия предложила ввести санкции для всех россиян в связи с ситуацией вокруг Украины. Исключением являются только гуманитарные соображения, сообщает РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин призвал украинских военных не выполнять преступные приказы из Киева, сложить оружие и идти домой. Украинские пограничники покинули свои заставы на украино-российской границе.

Силы донецкой народной милиции при поддержке российской армии отбили ночью 24 февраля 2022 года атаку украинских подразделений. После этого они перешли в контрнаступление. Донецкая народная милиция отбила украинские вооруженные формирования на 3 километра от Донецка, на полтора километра удалось продвинуться вперед луганским ополченцам.

В Донбассе сбиты два украинских фронтовых бомбардировщика Су-24. Еще один украинский военный самолет Ан-26 рухнул под Киевом. Также ударам высокоточным оружием были подвергнуты ряд аэродромов, включая аэропорт Днепропетровска, на которых базировалась украинская военная авиация. Россия подавляет военную инфраструктуру и ПВО Украины. Никаких ударов по городам не наносится. Начинают поступать первые сообщения о переходе украинских военнослужащих на сторону представителей Донецкой и Луганской народных республик, но они еще нуждаются в перепроверке и подтверждении.