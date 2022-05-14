МИД Великобритании: Лондон не стремится "сменить режим" в России

Власти Великобритании не стремятся "сменить режим" в России с помощью введения все большего числа санкций. Об этом глава МИД Соединенного Королевства Лиз Трасс заявила в интервью газете Daily Express.

"Мы не стремимся к смене режима в Москве. Но позвольте быть откровенной: ослабленная Россия – это следствие решения президента РФ Владимира Путина начать необоснованное вторжение, – заявила министр. – Мы хотим окончательного прекращения конфликта со скованной Россией".

По словам Трасс, Лондон во взаимодействии с партнерами готов приступить к восстановлению Украины после завершения военных действий, а также продолжит оказывать "фискальную поддержку" украинским властям.

Королевство вместе с союзниками продолжит обеспечивать Киев необходимыми вооружениями и боевой техникой, в том числе танками и самолетами, отметила Трасс.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине, целью которой он назвал помощь жителям Донбасса. В ответ на это США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств ввели более 10 тысяч санкций против России.

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