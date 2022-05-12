Британия и США не хотят напрямую ввязываться в конфликт с Россией

Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Лондон не собирается ввязываться в прямой конфликт с Россией из-за Украины. Он отметил, что поставляемое оружие, которое Лондон разыскивает по всему миру и предоставляет киевскому режиму, не позволяют нанести удар по территории России. Великобритания не продавала Украине вертолетов или дальнобойной артиллерии, которыми можно поразить российские объекты.

Значительная часть британского министерства обороны и военных атташе ищут советское и российское вооружение по всему миру. На сегодняшний день 23 страны обладают запасами российской техники, сообщает РИА Новости. "Если вы действительного хотите доставить их украинцам завтра утром, чтобы они могли продолжать воевать, найдите то, на чем они умеют, найдите то, что им нужно", – заявил Уоллес. В случае эскалации конфликта Великобритания может предоставить киевскому режима средства ПВО.

Тем временем, помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид заявила, что США также не имеют намерения ввязываться в вооруженный конфликт на Украине и не добиваются его расширения.

"Мы очень ясно даем понять России, что это не конфликт между Россией и Соединенными Штатами. Мы не собираемся напрямую ввязываться в эту войну", – сказала сотрудник внешнеполитического ведомства на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США.

Донфрид утверждает, что США всячески сигнализируют и намекают России об отсутствии у них намерений угрожать каким-либо военным образом. "Президент Байден четко говорил, что мы не посылаем американские войска, чтобы принимать участие в этой войне. Так что я считаю, что мы ясно дали это понять. Наша цель здесь – положить конец войне, а не расширить ее", – приводит слова Карен Донфрид ТАСС.

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