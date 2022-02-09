Глава МИД Британии вылетает на переговоры в Москву

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс вылетает в Москву для встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым. Это первый за четыре года визит главы дипведомства Королевства в Россию.

"Лиз Трасс сегодня вылет в Москву, чтобы призвать Кремль к деэскалации и прекратить агрессию против Украины​​​", – говорится в сообщении Форин-офис.

Поездка займет два дня. Трасс с Лавровым планирует обсудить ситуацию вокруг Украины.

Россия отрицает приписываемые Западом намерения напасть на Украину. А нагнетание обстановки расценивает как повод для продвижения НАТО к своим границам.

О том, что Россия не собирается нападать на Украину отметил представитель ЕС по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель. По его словам, для России важна не Украина, а безопасность в Европе.