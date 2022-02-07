Глава МИД Британии приедет в Россию 10 февраля. Об этом сообщила газета Times. Цель визита Лиз Трасс – желание разрядить обстановку вокруг ситуации с Украиной.

"Лиз Трасс отправится в РФ в четверг, чтобы попытаться разрядить напряженность вокруг Украины", – пишет ​​​ Times.

Заявления Лиз Трасс недавно стали предметом насмешки со стороны официального представителя МИД России Марии Захаровой.

Захарова заявила, что Трасс показала полное отсутствие знаний географии, заявив, что Великобритания снабжает страны Балтии через Черное море.