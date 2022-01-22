Глава Foreign Office в феврале приедет в Москву

МИД РФ ответил согласием на просьбу о визите в Москву министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс для переговоров с главой российского дипведомства Сергеем Лавровым. Встреча должна состояться в феврале, передает ТАСС.

Неделей ранее о намерении Трасс, вступившей в должность главы Foreign Office в сентябре 2021 года, встретиться с министром иностранных дел России в начале февраля, сообщила The Times.

Однако посол России в Лондоне Андрей Келин пояснил, что у посольства РФ в Великобритании нет никакой информации, поскольку официального обращения относительно визита главы британского МИД в Москву диппредставительство не получало.

Ранее, выступая в аналитическом центре Института Лоуи в Сиднее, Трасс сделала неоднозначное заявление, вызвавшее широкий общественный резонанс: "Украина – гордая страна с многовековой историей. Они знавали нашествия и раньше – от монголов до татар. Они страдали от голода, устроенного государством".

В ответ на это официальный представитель МИД РФ Мария Захарова задалась вопросом о том, какое учебное заведение выдало миссис Трасс диплом.

Министры иностранных дел Соединенного Королевства не были в России с декабря 2017 года. Тогда Москву посещал Борис Джонсон, в настоящее время возглавляющий правительство Великобритании.