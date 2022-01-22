Захарову рассмешил уровень знаний министра иностранных дел Великобритании

Официального представителя Министерства иностранных дел РФ Марию Захарову развеселил уровень знаний главы МИД Великобритании Элизабет Трасс об истории Украины.

Захарова задала Трасс несколько вопросов от российских коллег. В частности, поинтересовалась, сколько лет прошло между вторжениями монголов и татар. И спросила, почему министр не упомянула о страданиях украинцев от фашизма – потому что они были незначительными или потому что до 40-х годов XX века Великобритания не только поддерживала нацизм, но и умилялась им?

Также представитель МИД РФ поинтересовалась у Трасс, диплом какого заведения она получила. Насмешки у Захаровой вызвало выступление Трасс, когда она заявила, что Украина пережила немало вторжений – от монголов до татар.

Министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс 1975 года рождения. Она окончила Мертон-колледж Оксфордского университета, где изучала философию, политику и экономику. В 1996 году Трасс вступила в Консервативную партию и начала политическую карьеру.