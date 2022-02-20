"Не так проста, как кажется": Захарова пошутила про Трасс

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова с юмором отнеслась к заявлениям главы британского МИДа Лиз Трасс. Зарубежный политик считает, что Москва после нападения на Киев собирается захватить Прибалтику.

Захарова в своем Telegram-канале написала, что Лиз Трасс не так проста, как кажется. Государственный деятель в шутку отметила следующее: "Раскусила англичанка наши коварные планы по захвату Калининградской области".

Лиз Трасс ранее приезжала в Москву, где у нее состоялись переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Британский политик оконфузилась. Трасс считает, что Ростовская и Воронежская области не являются российской территорией.