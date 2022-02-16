Захарова заявила о планах Великобритании напасть на Россию

В Москве опасаются, что Великобритания может напасть на Россию. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она призвала Лондон доказать, что никакого нападения не планируется.

"Пусть Британия теперь докажет, что не собирается ни на кого нападать, что у нее нет таких намерений. Ведь именно британский боевой эсминец бороздил Черное море и вторгся в российские территориальные воды ", – цитирует Захарову "Интерфакс".

Захарова вспомнила инцидент с британским эсминцем Defender в июне 2021 года, который вторгся в территориальный воды России.

"У нас сейчас появилось стойкое ощущение, что, возможно, Британия, хочет на нас напасть. Возможно, это была репетиция. Надо объясниться. Убедите нас в том, что у вас нет таких планов, миссис Трасс", – адресовала Захарова обращение к министру иностранных дел Великобритании Лиз Трасс.

Ранее Захарова призывала Трасс подтянуть географию. Это произошло после того, как Трасс заявила, что Великобритания будет поставлять оружие в Прибалтику через Черное море. До этого Трасс заявила, что Украина подвергалась нападению сначала монголов, а потом татар. А недавно удивила всех тем, что не считает Воронеж и Ростов российскими территориями.