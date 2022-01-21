На Украине объяснили слова про оккупацию Харькова

Когда президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Washington Post говорил, что Россия может оккупировать Харьков, и "это осуществимо и может произойти", он просто приводил пример, предлагал гипотетический сценарий, разъяснил пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров.

"Я думаю, тиражирующие не читали текст интервью, а выдергивают эту фразу. Мне кажется, этот абзац самодостаточен и не нуждается в разъяснениях", – приводит слова Никифорова украинское издание "НВ".

По словам пресс-секретаря, президент просто "размышлял об эскалации", он не имел в виду, что Харьков действительно будет оккупирован.

Между тем заявление Зеленского сильно взволновало харьковчан. Мэр города Игорь Терехов обратился к жителям с призывом не паниковать. Он заверил, что Харьков готов дать отпор любым потенциальным оккупантам.

Украинский президент в интервью The Washington Post заявил, в частности, что попытка России захватить Харьков станет началом крупномасштабных военных действий. "И предлог найдется: скажут, что защищают русскоязычное население", – считает Зеленский. Другим сценарием, по его мнению, может стать захват территорий к северу от Крыма для того, чтобы улучшить его водоснабжение и обеспечить сообщение по суше.

Но Зеленский убежден, что большинство украинцев не поддерживают политику президента России Владимира Путина, поэтому на Украине невозможно надолго установить правительство, подконтрольное Москве. "Люди просто его не примут", – сказал украинский президент.