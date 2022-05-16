С новым брендом: бывшие рестораны McDonald's откроются в середине июня

Рестораны McDonald's вновь откроются в России в середине июня, однако будут работать под новым брендом. При этом рабочие места сохранятся и большинство поставщиков останутся прежними. Меню также будет сохранено.

"Более 90 процентов поставщиков – российские, сотрудничество с ними сохранится. По факту уйдет только название", – сказал ТАСС источник в компании.

Собеседник агентства добавил, что компания ведет переговоры о передаче бизнеса в РФ с несколькими российскими компаниями.

"Есть пул российских кандидатов, со всеми ведутся переговоры, – уточнил он. – Такой была одна из просьб российских властей – чтобы новым собственником был российский предприниматель".

Сеть ресторанов быстрого питания "Макдоналдс" решила уйти из России и продать свой бизнес связи с началом военной операции РФ на Украине. 8 марта компания сообщила о временном закрытии своих заведений. С 14 марта обслуживание в предприятиях сети по всей России было приостановлено.

Ранее 16 мая "Макдоналдс" объявил об окончательном уходе с российского рынка. Корпорация сообщила о намерении инициировать процесс прекращения использования названия, логотипа и меню McDonald's, сохраняя при этом право на товарные знаки в России.

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