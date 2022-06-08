12 июня в Москве и области заработают первые 15 ресторанов нового McDonald’s

12 июня в Москве и Подмосковье откроются первые 15 точек обновленного McDonald’s. Вскоре рестораны заработают по всей России.

В столице первыми начнут принимать посетителей рестораны на Арбате, Большой Бронной, Большой Дорогомиловской, Большой Ордынке, Бутырской, Красной Пресне, Люблинской, Ленинградском и Каширском шоссе, в Коломенском проезде и на проспекте Маршала Жукова. В области откроются точки в Одинцово, Реутове и Химках, сообщает РИА Новости.

Пресс-служба дополнительно сообщит о датах открытия ресторанов в других регионах России.

McDonald’s заявил, что уходит с российского рынка, после начала специальной военной операции на Украине. Российский бизнес приобрел предприниматель Александр Говор. Ранее сообщалось, что в России McDonald’s проведет ребрендинг и продолжит работу.