"Вкусно и точка": не все меню будет доступно гостям

В воскресенье в Москве и области после трех месяцев простоя вновь открылись 15 ресторанов бывшего McDonald's. Сеть заведений быстрого питания сменила название и владельца. Теперь она называется "Вкусно и точка".

Как рассказал гендиректор сети Олег Пароев на церемонии открытия ресторана на Пушкинской площади, в понедельник откроются еще 50 ресторанов, до конца июня – около 200. Планируется, что в будущем каждую неделю вернутся к работе от 50 до 100 ресторанов.

По словам Пароева, всё франчайзи McDonald's в России прекратили работу. Сеть "Вкусно и точка" готова принять их под свой бренд.

Что касается меню, продолжил Пароев, то в нем произойдут изменения. Сложности с логистикой и упаковкой привели к тому, что не все позиции в меню будут доступны гостям в первое время.

Также это связно с тем, уточнил гендиректор, что "мы открываемся ну просто в рекордно короткие сроки". Тем не менее, Пароев пообещал, что смена упаковки не изменит "вкусного и свежего" содержимого.