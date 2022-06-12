Обновленный McDonald's: удастся ли побить рекорд 1990 года?

Любители фастфуда штурмуют обновленные рестораны "Макдональдс". Называются они теперь по-другому. Замена ушедшему из России бренда нашлась довольно-таки быстро. Главное, что не потеряны рабочие места. Чем теперь потчуют гостей?

"Вкусно и точка" — новое имя "Макдональдс" в России. Открытие флагманского ресторана состоялось на Пушкинской площади. Помимо этого 12 июня в Москве заработали еще 14 точек. В течение недели откроются до 50 ресторанов в столице и Московской области, а за следующие полтора-два месяца заработают все 850 точек сети.

Что касается нового логотипа, теперь буква M стилизована под самые популярные продукты ресторана: две палочки картошки-фри и бургер. Зеленый фон символизирует качество продукции и обслуживания, к которому привыкли гости.

Меню частично избавилось от иностранных названий — от всех приставок "Мак". Чизбургеры и гамбургеры остались. "Роял" теперь "Гранд".

Цены впоследствии могут немного измениться, но основная цель — сохранить качество и лояльную аудиторию.

Более 50 тысяч человек работают в ресторанах по всей России. Если учесть еще и сотрудников, которые обеспечивают поставки, то речь идет о 160 тысячах рабочих мест.

"В середине мая стало известно, что Александр Говор купил бизнес. С этого момента прошло меньше месяца. Так быстро перезапустить всемирно известный бренд удалось благодаря поддержке со стороны государства. В частности, Минпромторга и Минэкономразвития", — отметил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Макдональдс" на Пушкинской площади был одним из самых больших в мире и самый большой в Европе. День открытия напоминает ажиотаж января 1990 года, когда появился первый "Макдональдс" в Москве. Тогда за один день его посетили более 30 тысяч человек. Это был мировой рекорд первого рабочего дня в истории.