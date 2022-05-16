Лукашенко: Запад ведет ожесточенную борьбу за сохранение своих позиций в мире

На открытии саммита ОДКБ президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о нежелании коллективного Запада мириться с уходом в прошлое однополярной системы мироустройства, ведя ожесточенную борьбу за сохранение своих позиций.

"Наша встреча проходит во время передела мира​​​. Однополярная система мироустройства безвозвратно уходит в прошлое, однако коллективный Запад ведет ожесточенную борьбу за сохранение своих позиций", – сказал белорусский лидер.

У западных границ республики продолжается бряцание натовским оружием, североатлантический альянс затягивает в свой состав ранее нейтральные государства, добавил Лукашенко.

Белорусский президент добавил, что НАТО агрессивно наращивает военные "мускулы", действуя по принципу "кто не с нами, тот против нас".

Как сообщалось, ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что у Швеции и Финляндии не должно быть иллюзий, что Россия смирится с их вступлением в НАТО.

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