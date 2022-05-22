"Нас разорвут поодиночке": совет лидерам ОДКБ

На встрече лидеров стран ОДКБ в Москве президент Белоруссии Александр Лукашенко, который часто высказывает свое, отличное от других мнение, на этот раз призвал, наоборот, отбросить все разногласия, потому что Запад настроен максимально воинственно.

Если замысел такой, то, наверное, отсидеться ни у кого не получится. Поодиночке нас просто раздавят и разорвут. Однако можно ли сегодня утверждать, что мы, в нашей организации, вместе и все так же связаны узами солидарности и поддержки? Уверен, что, если бы мы сразу выступили единым фронтом, не было бы этих адских, как они говорят, санкций.

Обсудить столь сложные вопросы лидеры могли и в намного более неформальной обстановке. Вместе они прошлись и по красивейшим залам Большого Кремлевского дворца. Здесь многие из лидеров не были давно, а кто-то не был ни разу. И Путин провел своего рода экскурсию.

В ходе прогулки можно было услышать и такие слова Александра Лукашенко: "Все опять взгрустнуло, советские времена вспомнились, когда вошел сюда…"

Они, может быть, и далее смотрели бы на эти залы, но солдаты почетного караула, с другой стороны ожидавшие прихода лидеров, решили, что именно сейчас самое время распахнуть двери.

Лукашенко и потом, за столом, все поднимал глаза наверх, чтобы рассмотреть эти величественные своды.

Конечно, в советские времена, о которых вспоминал Лукашенко, и в страшном сне нельзя было бы представить, в какой полигон превратится Украина: военный и даже биологический.

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