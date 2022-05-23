Лукашенко: Киев еще попросит не допустить "отрыва" запада Украины

Запад хочет расчленить Украину и предпринимает шаги для этого. Это вызывает беспокойство у президента соседней с Украиной Белоруссии Александра Лукашенко. Поляки и натовцы, по его словам, хотят забрать, как это было до 1939 года, Западную Украину.

"Это их стратегия и по Западной Беларусии. Поэтому мы ухо востро держим", – заявил Лукашенко на встрече со своим российским коллегой Владимиром Путиным в Сочи.

Александр Лукашенко напомнил, что он уже говорил: украинцам еще придется нас просить. Чтобы не допустить отрыва западной части и других частей Украины.

На встрече в Сочи Владимир Путин и Александр Лукашенко отметили, что экономики двух стран демонстрируют неожиданно хорошие показатели.

"Возьмите инфляцию, – предложил в шутку Александр Лукашенко, – падает уровень безработицы. Это хорошо. И рубль укрепляется бешенными темпами: чтоб мы тут не переборщили. Неожиданные вещи происходят".

Встречу Путина и Лукашенко в Сочи показали телеканал "Россия 24" и медиаплатформа "Смотрим".

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