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Обмен санкциями 1 час назад

25 июня 2022 19:02

Лукашенко: действия Литвы по изоляции Калининграда сродни объявлению войны​​​

Минск напрягает политика конфронтации, которую проводят западные страны, Литва и Польша. Об этом на встрече в Константиновском дворце Санкт-Петербурга президенту России Владимиру Путину рассказал его белорусский коллега Александр Лукашенко.

"И так хватает от них, особенно на Украине, – отметил Лукашенко. – Я не знаю, зачем им нужна эта конфронтация, но ясно, что за их спиной стоят, подталкивают. Отвратительная политика, агрессивная".

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает попытку Литвы изолировать Калининград сродни объявлению войны.

"Это недопустимо в современных условиях", – констатировал Александр Лукашенко.

Лукашенко призвал Путина быть готовым ко всему, в том числе к применению самого серьезного оружия для защиты общего отечества от Бреста до Владивостока.

"Это наша непосредственная обязанность", – заявил Лукашенко на встрече в Санкт-Петербурге с Путиным, которую транслировал телеканал "Россия 24" и медиаплатформа "Смотрим".

Кремль не исключил ранее самый худший сценарий того, чем может завершиться попытка транспортной блокады Калининградской области со стороны Запада, которую Вильнюс предпринял после объявления Евросоюзом антироссийских санкций.

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