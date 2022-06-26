Ответить зеркально: что беспокоит Александра Лукашенко

Президенты России и Белоруссии провели переговоры в Константиновском дворце Санкт-Петербурга. Диалог Владимира Путина и Александра Лукашенко принес массу новостей – информационные ленты буквально взорвались. Новые ракурсы и эксклюзивные подробности – в программе "Москва. Кремль. Путин" (все выпуски доступны на медиаплатформе "Смотрим").

"Нас очень напрягает ситуация и та политика, которую проводят наши соседи – руководство Польши и руководство Литвы. Политика на конфронтацию. И вам хватает от них, особенно на Украине: в последнее время наемников больше всего из Польши. Политика отвратительная, поведение агрессивное. То же самое и Литва. По поводу их замысла прекратить транзит из России через Беларусь в Калининград, изолировать Калининград. Слушайте, это сродни объявлению какой-то войны уже, недопустимы подобные вещи в современных условиях", – заявил белорусский лидер.

Он отметил, что Минск беспокоят тренировочные полеты самолетов США и НАТО, которые "тренируются нести ядерные боеголовки и ядерные заряды". После этого Лукашенко предложил рассмотреть возможность зеркального ответа на это, но "без перебора".

Вы, пожалуйста, помогите нам хотя бы приспособить наши самолеты, которые у нас есть, которые могут нести ядерные заряды. Я не говорю о том, что мы завтра перевезем, или вы перевезете туда ядерные боеприпасы, но шутить нам нельзя, мы помним 1941 год, когда нас убаюкивали: все будет хорошо, все тихо, никто не нападет, а потом оказались не готовы к этому.

Как отмечает, в свою очередь, Владимир Путин, в Европе у американцев хранится 200 ядерных тактических боезапасов в 6 странах-членах НАТО, для их применения подготовлено 257 самолетов.

Вы сказали о том, что можно было бы ответить зеркально. Можно, но нам с Вами даже зеркально, наверное, не стоит отвечать – нет необходимости.

"Но я с Вами полностью согласен, что позаботиться о безусловном обеспечении нашей безопасности, безопасности Союзного государства, а может быть, и других стран ОДКБ, мы обязаны, – говорит Путин. – Поэтому я предлагаю следующее. На вооружении белорусской армии находится достаточно большая группировка самолетов Су-25. Их можно было бы соответствующим образом дооборудовать. Правда, эта модернизация должна быть проведена на авиационных заводах в России, но мы с Вами договоримся, как это сделать. И соответствующим образом начать подготовку летного состава".

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