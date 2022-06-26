Комплексы "Искандер-М" для Белоруссии: история помнит удары в спину

Троянский зал Константиновского дворца. Изображения древних сражений. Здесь и честная борьба, и удары в спину. Помнит история. Владимир Путин призывал в этом же зале еще несколько лет назад, разговаривая с западными журналистами, а через них – общаясь со всем Западом. Новые подробности президентских мероприятий – в программе "Москва. Кремль. Путин" (все выпуски доступны на медиаплатформе "Смотрим").

Из выступления Путина 2019 года: "Если мы посмотрим на фрески, вот здесь, то увидим – кругом война. К сожалению, так было всегда. Правда, за всеми конфликтами всегда наступил мир, и лучше бы до конфликтов не доводить. Мы должны иметь в виду, понимать, в каком мире мы живем, какие угрозы и опасности нас поджидают. Если мы не будем держать под контролем огненного змея, если мы выпустим его из бутылки, это же может привести к глобальной катастрофе".

Но все эти годы Запад лишь усиливает бряцание оружием прямо у российских границ, старательно превращает даже исторически родную Украину во вражеский России бастион, угрожает Москве, Минску. Вопрос столь важный, что Лукашенко сделал себе записи от руки.

"Мы в течение ближайших нескольких месяцев передадим Белоруссии ракетно-тактические комплексы "Искандер-М", которые, как известно, могут применять как баллистические, так и крылатые ракеты, причем как в обычном, так и в ядерном исполнении. Предлагаю поручить министерствам обороны и начальникам генеральных штабов проработать все детали, связанные с этой совместной работой", – заявил российский президент.

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