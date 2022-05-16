Путин: около наших границ создавались компоненты биооружия

У российских границ работают лаборатории по созданию биологического оружия. С таким заявлением выступил президент России Владимир Путина на саммите лидеров стран-членов ОДКБ в Москве по случаю 30-летия организации. Путин подчеркнул, что спецоперация России на Украине позволила получить такие доказательства.

Президент России рассказал своим коллегам о том, что получены документальные доказательства нарушения на Украине конвенций о запрещении биологического и токсинного оружия, создании в украинских лабораториях биологического оружия, а также отработки методики и механизмов дестабилизации эпидемиологической обстановки на постсоветском пространстве.

"Мы давно бьем тревогу по поводу военно-биологической активности США на постсоветском пространстве", – продолжил Путин.

Он добавил, что на общем постсоветском пространстве Пентагон создал десятки специализированных биолабораторий и центров, которые заняты отнюдь не оказанием практической медицинской помощи населению тех стран, где они располагаются.

"Их основная задача – сбор биоматериалов и изучение в своих целях специфики распространения вирусов и опасных заболеваний", – сказал Путин.

Встречу лидеров стран-членов Организации договора о коллективной безопасности в Москве в прямом эфире транслировал телеканал "Россия 24" и медиаплатформа "Смотрим".

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