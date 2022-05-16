Путин: экстремисты есть везде, но поддерживаются только на Украине

Выступая на встрече глав государств-членов ОДКБ президент РФ Владимир Путин обвинил Запад в поощрении неонацистских сил на Украине, а также заявил о всплеске русофобии в западном обществе.

Глава государства отметил, что происходящее сопровождается небывалым всплеском оголтелой русофобии, в так называемых цивилизованных и политкорректных странах Запада.

Неонацистов на Украине поддерживает государство, в связи с чем они открыто проводят свою деятельность, подчеркнул президент.

Подписывайтесь на наши страницы в соцсетях. "Смотрим" – Telegram и Яндекс.Дзен, Вести.Ru – Одноклассники, ВКонтакте, Яндекс.Дзен и Telegram.