Госсобрание Венгрии утвердило Орбана на посту премьер-министра

На ближайшие четыре года Виктор Орбан переизбран на пост премьер-министра Венгрии. Решение о переизбрании приняло венгерское Госсобрание – однопалатный парламент страны. Орбана на голосовании поддержали 133 депутата, а против его переизбрания высказались 27 венгерских парламентариев. Это будет пятый срок Орбана на посту премьера. Виктор Орбан возглавлял венгерское правительство с 1998 по 2002 годы, а затем с 2010 года по настоящее время.

Переизбрание фактически было формальным, сообщает ТАСС. После того, как 3 апреля на парламентских выборах партия Орбана "ФИДЕС – Венгерский гражданский союз" одержала победу, решение было предсказуемым. Партия Орбана вместе со своим партнером по парламенту – христианскими демократами – получили 135 из 199 мест в Госсобрании Венгрии.

В начале мая он сформировал новый кабинет министров, а на прошлой неделе уже представил состав правительства. Сови прежние посты в новом венгерском кабинете министров сохранили вице-премьер Жолт Шемьен, глава МИД и торговли Петер Сийярто, руководители МВД Шандор Пинтер, Минюста Юдит Варга и Минфина Михай Варга. Министром венгерской обороны стал Криштоф Салай-Бобровнички, министерство строительства и инвестиций возглавил Янош Лазар, еще один Янош, но Чак, стал главой нового министерства культуры и инноваций.

31 мая 2022 года Виктору Орбану исполнится 59 лет.

После избрания на пост премьера Орбан заявил, что введенные против России санкции эффективны лишь на бумаге. На деле, подчеркнул венгерский премьер, "проваливается" тот, кто вводит континентальную блокаду. Ранее Орбан заявлял о том, что Будапешт не готов отказаться от российской нефти.

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