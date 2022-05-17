ВС РФ начали использовать на Украине БПЛ "Орлан-10" в ударном варианте

Вооруженные силы России применяют на Украине беспилотники "Орлан-10" в ударном варианте, которые способны нести осколочно-фугасные мини-бомбы, сообщает Минобороны.

В представленном министерством видео показано, как военнослужащие собирают и готовят "Орлан-10" к запуску. В беспилотник закладывают осколочно-фугасные мини-бомбы, переделанные из выстрелов ВОГ-25 для подствольного гранатомета. Выстрелы оснащены оперением.

Блоки с мини-бомбами подвешивают под крыло беспилотника. Затем дрон запускают с катапульты. В видеоролике показано, как "Орлан-10" сбрасывает бомбы на позиции ВСУ и фиксирует бортовой камерой результат поражения.

"На "Орлан-10" подвешивают четыре осколочно-фугасных снаряда. Каждый снаряд поражает цели в радиусе 10 м. Мы можем применить сразу четыре снаряда. Все зависит от цели. Также можем сбрасывать по одному снаряду", – отметил военнослужащий службы беспилотной авиации.

Кроме того, "Орлан-10" может выполнять разведывательные полеты в условиях радиоэлектронного противодействия. В частности, беспилотник обнаруживает цели, передает их координаты артиллеристам и корректируют огонь.

Беспилотники "Орлан-10" постоянно фиксируют и передают в пункты управления координаты позиций ВСУ и нацбатов, которые зачастую прикрываются мирными жителями как "живым щитом".

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