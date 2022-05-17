Песков: недружественные страны пора назвать враждебными

В ходе просветительского марафона "Новые горизонты" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что недружественные России страны уже можно было бы назвать враждебными, так как они ведут дипломатическую, политическую и экономическую войны в отношении нашей страны, передает телеканал "Россия 24" и медиаплатформа "Смотрим".

Представитель Кремля отметил, что речь идет не только об американских, британских военных советниках, которые говорят украинским националистам с оружием, что им делать, которые дают им развединформацию.

"Нет, это и дипломатическая война, и политическая война, и попытки изолировать нас в мире, это экономическая война", – сказал Песков.

"Да, мы по-прежнему мягко называем их недружественными государствами. А я бы уже сказал, что это уже враждебные государства, потому что то, что они делают – это война", – подчеркнул пресс-секретарь президента.

Песков отметил, что право частной собственности перестало быть священным, как и право на авуары и наши национальные деньги, которые у нас арестовали, заблокировали.

"Это наши с вами деньги. У нас это украли, пытаются украсть. Мы еще за это, безусловно, будем бороться", – подчеркнул Песков.

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