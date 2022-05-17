Британский наемник, приехавший на Украину, чтобы участвовать в боевых действиях на стороне киевского режима, рассказал о провокации в городе Буча. Британец по имени Эндрю сообщил, что оказался в Буче примерно 3-5 апреля, когда оттуда уже ушли российские войска. По его словам, следов сражения там не наблюдалось.

"Я не видел никаких трупов, ничего подобного, – сказал он в интервью RT. – Все выглядело не тронутым".

Британец получил ранение, в данный момент он находится в Донецкой народной республике. Ему предоставили возможность связаться с семьей. Власти ДНР пытаются организовать его отправку в Великобританию.

Ранее 17 мая официальный представитель Кремля Дмитрий Песков высказался за проведение беспристрастного расследования событий в Буче.

"Буча – мастерски срежиссированная инсценировка, ложь, постановка, которая была подхвачена СМИ, и которая затем была еще больше озвучена и распространена из уст различных государственных деятелей", – сказал Песков, участвовавший в просветительском марафоне "Новые горизонты", организованном обществом "Знание". Мероприятие транслировал телеканал "Россия 24". Также трансляция доступна на медиаплатформе "Смотрим".

Песков отметил: ситуация, когда российских военных обвинили в гибели мирных жителей, сняв постановочное видео, представляет собой один из эпизодов информационной войны, которая ведется против России.

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