188 из 200: парламент Финляндии одобрил вступление в НАТО

188 из 200 депутатов парламента Финляндии проголосовали "За" доклад правительства, предлагающий присоединение страны к Североатлантическому альянсу.

Как следует из табло голосования, одобрили доклад 188 депутатов, 8 против, три отсутствовали.

В воскресенье финское правительство внесло на рассмотрение депутатов "Доклад о присоединении Финляндии к Организации Североатлантического договора", его представила премьер-министр Санна Марин.

По завершении парламентских обсуждений правительство вынесет официальное предложение, которое должен одобрить президент Финляндии.

Как ожидается, глава Финляндии Саули Ниинистё, который находится в настоящее время в Швеции, одобрит его удаленно в кратчайшие сроки.

После все процедур заявку Финляндии передадут в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе.

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