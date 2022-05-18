СМИ: ЕС хочет использовать замороженные активы россиян для восстановления Украины

Евросоюз рассматривает возможность использования арестованных активов российских физлиц для восстановления Украины.

Министр финансов Германии Кристиан Линднер в нескольких интервью говорил, что Берлин готов изъять резервы российского ЦБ за рубежом и использовать их для реконструкции. Также в ЕС намерены инициировать выпуск долговых обязательств, а также использовать гранты от разных стран.

Финансовый пакет помощи поможет покрыть 15-миллиардный дефицит в течение 3 месяцев. Киеву предложат кредиты до 9 млрд евро для финансирования правительственных законопроектов в рамках пакета. Члены Евросоюза предложат гарантии, чтобы платить долгосрочные кредиты, а гранты из бюджета уйдут на процентные платежи, пишет Bloomberg.

Меж тем, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба проинформировал коллег из ЕС, что Киеву нужен 1 трлн евро на реконструкцию.

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