В Иркутской области на берегу Байкала загорелся цех по розливу воды, передает ТАСС.

"В 11:30 по местному времени поступило сообщение о пожаре в поселке Листвянка Иркутской области. Горит цех по розливу воды. Предварительная площадь – 100 кв. м", – говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС по региону.

Помещение цеха самостоятельно покинули 15 работников, в ликвидации огня приняли участие 22 человека личного состава и семь единиц техники. Сотрудники МЧС локализовали возгорание на площади 600 кв. м.

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