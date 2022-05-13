В центре Иркутска на площади 1000 кв. м горит здание рядом с ТЮЗом

В центре Иркутска горит неэксплуатируемое здание. Площадь пожара в настоящий момент составляет 1000 квадратных метров, передает ТАСС со ссылкой на соцсети губернатора Игоря Кобзева.

По словам главы региона, строение горит в непосредственной близости от здания ТЮЗа, которое является объектом культурного наследия и было закрыто несколько лет назад в связи с аварийным состоянием. Отмечается, что эвакуированы 50 человек.

Как уточняет РИА Новости, возгорание началось в двухэтажном строении, после чего огонь перекинулся на пристройки к театру. На месте работают 50 спасателей и 13 единиц техники.

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