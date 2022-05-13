В Иркутске горит старое здание ТЮЗа

Пожар, начавшийся в старом здании в центре Иркутска, перешел на Театр юного зрителя (ТЮЗ). Как сообщает с места событий корреспондент "Интерфакса", сейчас горит и начала рушиться крыша театра. Кроме того, пламя пробивается из окон второго этажа ТЮЗа.

Двухэтажная постройка за старым зданием иркутского ТЮЗа на улице Красноармейской загорелось в пятницу вечером. Здание имеет статус объекта культурного наследия.

Как сообщают в соцсетях очевидцы, предположительно также горят бутафорские цеха ТЮЗа. Сейчас экстренные службы перекрыли главную улицу города – Карла Маркса, чтобы обеспечить подъезд к зданию. По данным МЧС, общая площадь пожара достигает тысячи квадратных метров.

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